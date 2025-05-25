У МЗС відреагували на масовані обстріли України: Москва розуміє тільки мову сили

Міністерство закордонних справ України рішуче засудило масштабні терористичні удари Росії по українських регіонах 24-25 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС України.

За цей час ворог застосував понад 600 високоточного повітряного озброєння балістичні ракети, крилаті ракети, ударні дрони, а також стратегічні бомбардувальники Ту-160 і Ту-95МС.

"Особливо інтенсивними були удари по Києву, проте ракетних і дронових ударів також зазнали Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська області. Росія била по житловим кварталам, студентськими гуртожиткам, торговельним центрам, школам, лікарням та іншим обʼєктам, які не мають жодного військового значення", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок атак загинули десятки мирних людей, більше сотні отримали поранення.

МЗС називає дії РФ воєнними злочинами і злочинами проти людяності, а також грубим порушенням міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій.

Україна наголошує, що Росія не припиняє агресію, а навпаки посилює терор на тлі мирних ініціатив і міжнародних закликів до припинення вогню.

У МЗС закликали міжнародних партнерів посилити санкції проти РФ, посилити військову допомогу, зокрема надати додаткові системи ППО Patriot, IRIS-T, NASAMS і боєприпаси до них.

"Москва розуміє виключно мову сили, економічного тиску та ізоляції", - підкреслили в МЗС і закликали забезпечити притягнення військово-політичного керівництва РФ до відповідальності за злочини агресії та терору.