У МЗС відреагували на масовані обстріли України: Москва розуміє тільки мову сили
Міністерство закордонних справ України рішуче засудило масштабні терористичні удари Росії по українських регіонах 24-25 травня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС України.
За цей час ворог застосував понад 600 високоточного повітряного озброєння балістичні ракети, крилаті ракети, ударні дрони, а також стратегічні бомбардувальники Ту-160 і Ту-95МС.
"Особливо інтенсивними були удари по Києву, проте ракетних і дронових ударів також зазнали Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська області. Росія била по житловим кварталам, студентськими гуртожиткам, торговельним центрам, школам, лікарням та іншим обʼєктам, які не мають жодного військового значення", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок атак загинули десятки мирних людей, більше сотні отримали поранення.
МЗС називає дії РФ воєнними злочинами і злочинами проти людяності, а також грубим порушенням міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій.
Україна наголошує, що Росія не припиняє агресію, а навпаки посилює терор на тлі мирних ініціатив і міжнародних закликів до припинення вогню.
У МЗС закликали міжнародних партнерів посилити санкції проти РФ, посилити військову допомогу, зокрема надати додаткові системи ППО Patriot, IRIS-T, NASAMS і боєприпаси до них.
"Москва розуміє виключно мову сили, економічного тиску та ізоляції", - підкреслили в МЗС і закликали забезпечити притягнення військово-політичного керівництва РФ до відповідальності за злочини агресії та терору.
Росія здійснила масовані атаки по Україні
Росія цієї ночі випустила по Україні рекордні 298 дронів та 69 ракет різних типів, зокрема 9 балістичних Іскандер-М, понад 55 крилатих "Калібр" і Х-101 із стратегічної авіації, а також авіаційні ракети Х-59/69. Українські сили ППО збили значну частину атакуючих ракет і дронів - 45 крилатих ракет та 266 безпілотників, частина інших була подавлена засобами радіоелектронної боротьби. Ця ніч стала новим рекордом за кількістю атакуючих безпілотників.
Під ворожими ударами опинилися 13 регіонів України, зокрема Київ, Київська, Житомирська, Хмельницька, Тернопільська, Дніпропетровська, Миколаївська, Одеська, Харківська, Чернігівська, Черкаська, Сумська та Полтавська області. За даними МВС, загинули щонайменше 12 осіб, серед яких троє дітей із Житомирщини, понад 60 отримали поранення. Рятувальники працювали у понад 30 населених пунктах, ліквідовуючи пожежі та наслідки ударів.
У Києві та області зафіксовано пошкодження житлових будинків, складів і важливої інфраструктури, у столиці постраждали 11 осіб. В інших регіонах ситуація теж критична: у Хмельницькій області зруйновано шість будинків, у Миколаєві внаслідок атаки дрона згорів житловий будинок, загинув чоловік, п’ятеро поранені. У Тернополі ракета влучила у промислове підприємство, в Одеській області горіло 20 автомобілів на автостоянці.
Чернігівська, Сумська та Харківська області також зазнали масштабних ударів: у Чернігові горіли склади, у Сумах пошкоджено харчове підприємство, а у Харкові атаковано кілька житлових районів із постраждалими. Росія вкотре продемонструвала намір завдати максимальних руйнувань цивільній інфраструктурі та нанести удар по мирному населенню, посилюючи гуманітарну кризу в Україні.
Детальніше про російський обстріл по Україні у матеріалі РБК-Україна.
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