МЗС відповіло на вимогу РФ щодо "денацифікації" України: має розпочатися з Москви

Україна відкидає умови Росії для укладання мирної угоди. Справжня "денацифікація" має розпочатися з Москви.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.
"Справжня "денацифікація" має розпочатися з Москви, враховуючи її ставлення до інших етнічних груп - азербайджанців та решти народів Південного Кавказу, Центральної Азії, українців, кримських татар та інших", - зазначив Тихий.
За його словами, войовнича риторика глави російського МЗС Сергія Лаврова демонструє, що Росія відкидає мирні зусилля та натомість вдається до ультиматумів зразка 2022 року.
"Закликаємо партнерів негайно застосувати нові, жорсткі санкції проти цих російських "денацифікаторів", щоб повернути їх до реальності", - наголосив речник МЗС.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтерв’ю угорській газеті Magyar Nemzet заявив, що Україна нібито повинна закріпити свою "денацифікацію" та "демілітаризацію" в мирній угоді, яку буде укладати з РФ.
Крім того, за його словами, Київ повинен відмовитися від юридичних претензій до Росії, скасувати санкції та повернути заморожені російські активи.
Зокрема, за словами Лаврова, "київський режим" нібито не представляє населення південного сходу України - зокрема Криму, Севастополя, Луганська, Донецька, Запоріжжя та Херсона.
При цьому Лавров заявив, що Росія нібито залишається відкритою для політико-дипломатичного подолання війни, але має йтися про міцний мир, а не про перемир'я.
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