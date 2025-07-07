МЗС відповіло на вимогу РФ щодо "денацифікації" України: має розпочатися з Москви

"Справжня "денацифікація" має розпочатися з Москви, враховуючи її ставлення до інших етнічних груп - азербайджанців та решти народів Південного Кавказу, Центральної Азії, українців, кримських татар та інших", - зазначив Тихий.

За його словами, войовнича риторика глави російського МЗС Сергія Лаврова демонструє, що Росія відкидає мирні зусилля та натомість вдається до ультиматумів зразка 2022 року.

"Закликаємо партнерів негайно застосувати нові, жорсткі санкції проти цих російських "денацифікаторів", щоб повернути їх до реальності", - наголосив речник МЗС.