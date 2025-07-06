В МЗС відповіли на одну з ключових вимог Росії: Україна не піде на обмеження

"Ніколи Україна не піде ні на які обмеження своєї обороноздатності. Це стосується і Збройних сил, оборонно-промислового комплексу і оборонної підтримки від партнерів", - сказав він.

Речник додав, що навіть якщо серед членів НАТО немає консенсусу щодо вступу України в Альянс, ніхто не буде диктувати правила щодо обмежень.

Тихий також наголосив, що Україна працює над посилення свого оборонно-промислового комплексу.

"У нас зараз основний пріоритет на всіх переговорах - це залучення інвестицій в український оборонно-промисловий комплекс. Це взаємовигідно нам і партнерам. Вони отримують доступ до спільного виробництва і технологій. Україна вже має технології, які немає ні в кого", - заявив речник МЗС.