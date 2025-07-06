В МИД ответили на одно из ключевых требований РФ: Украина не пойдет на ограничения

Украина не согласится ни на какие ограничения своей обороноспособности. Украинская оборонная промышленность продолжает привлекать инвестиции для развития.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства иностранных дел Георгия Тихого в подкасте "Ґрунт з Нотевським".
"Никогда Украина не пойдет ни на какие ограничения своей обороноспособности. Это касается и Вооруженных сил, оборонно-промышленного комплекса и оборонной поддержки от партнеров", - сказал он.
Спикер добавил, что даже если среди членов НАТО нет консенсуса относительно вступления Украины в Альянс, никто не будет диктовать правила насчет ограничений.
Тихий также отметил, что Украина работает над усилением своего оборонно-промышленного комплекса.
"У нас сейчас основной приоритет на всех переговорах - это привлечение инвестиций в украинский оборонно-промышленный комплекс. Это взаимовыгодно нам и партнерам. Они получают доступ к совместному производству и технологиям. Украина уже имеет технологии, которых нет ни у кого", - заявил спикер МИД.
Напомним, Украина и Россия провели два раунда переговоров в Стамбуле. Делегация РФ во время встречи озвучила неприемлемые требования для окончания войны против Украины.
Источники РБК-Украина рассказали, что РФ требовала от Украины принять нейтральный статус (речь идет о членстве в НАТО), фактически отказаться от пяти регионов (в том числе тех территорий, которые РФ не контролирует), вывести войска с этих территорий, отказаться от репараций и согласиться на "защиту прав русскоязычных".
Также, как известно, Кремль требует значительно уменьшить численность украинских войск и арсенал вооружения.
Кроме того, недавно российский диктатор Владимир Путин требовал от Украины признать результаты так называемых "референдумов" на оккупированных территориях.
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