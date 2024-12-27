В МЗС відповіли на слова Лаврова, що нібито Франція пропонувала діалог без України

Глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що Франція нібито пропонувала діалог без України. В МЗС вважають, що немає підстав довіряти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Міністерства закордонних справ Георгія Тихого на пресконференції.

Нещодавно міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Франція нібито неодноразово зверталася до Росії через так звані закриті канали. За його словами, Париж пропонував налагодити переговори без участі України.

Лавров заявив, що Росія не проти контактів, але дорікнув, що "Франція виступає головним ініціатором направлення так званих миротворчих військ в Україну".

Речник МЗС України Георгій Тихий наголосив, що немає підстав довіряти черговій російській брехні, але є підстави довіряти партнерам.

"Мета цих коментарів зрозуміла - посіяти розбрат між Україною та Францією, між Україною та союзниками. Це загальна стратегія Росії, якої вона притримується. Але автор цих коментарів - не лише воєнний злочинець, але й патологічний брехун. Ця людина заявляла, що бомбардування пологового в Маріуполі та звірства в Бучі - це постановки. Мені здається, після цих його слів довіряти йому - це не поважати себе", - сказав Тихий.