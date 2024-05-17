МЗС відновлює консульські послуги для чоловіків, але є нюанс

З 18 травня чоловіки віком 18-60 років, які тимчасово перебувають за кордоном, мають можливість подати заяви на отримання консульських послуг.

У МЗС повідомили, що відтепер поряд із документами, які необхідні для отримання обраної консульської послуги, заявники мають також подати свій військово-обліковий документ у паперовому або електронному вигляді.

"При цьому слід звернути увагу, що паперовий документ можна буде подавати лише до початку роботи електронного кабінету призовника, в якому кожен зможе самостійно сформувати електронний документ", - пояснили в МЗС України.