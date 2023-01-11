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МЗС України засудило незаконні "вироки" кримським татарам в Росії

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Україна, Середа 11 січня 2023 21:59
МЗС України засудило незаконні "вироки" кримським татарам в Росії Фото: МЗС України засудило незаконні "вироки" кримським татарам в Росії (crimean-solidarity.org)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 11 грудня так званим російським судом у Ростові-на-Дону громадян України Сервета Газієва, Джеміля Гафарова, Аліма Карімова, Сейрана Муртази та Ерфана Османова незаконно засудили до 13 років позбавлення волі кожного.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ України.

"Закликаємо міжнародну спільноту та партнерів України, зокрема, у рамках Міжнародної Кримської платформи, продовжувати політико-дипломатичний тиск на РФ до повного і безумовного звільнення усіх незаконно ув’язнених українських громадян, а також запровадити санкційні обмеження щодо посадових осіб, відповідальних за вчинення політично вмотивованих репресій проти громадян України", - заявили в міністерстві.

Вони також наголосили, що під час тривалого розгляду "судової справи" російська сторона проявляла негуманне ставлення до політичних в’язнів та відмовляла їм у належній медичній допомозі. Зокрема, Джемілю Гафарову, який є особою з інвалідністю 2-ої групи, та 61-річному Сервету Газієву.

Також в МЗС України підкреслили, що "так зване російське правосуддя" неодноразово порушувало процесуальні права "підсудних", зокрема заборонило виступати кримськотатарською мовою під час судових дебатів та відмовило у праві на останнє слово.

Нагадаємо, незаконно засудженим сьогодні кримським татарам заборонили виходити з дому з 22 до 6 години, відвідувати масові заходи, брати участь у них, виїжджати з Криму без дозволу так званого "наглядового органу".

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