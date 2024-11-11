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У МЗС України заперечують, що знали про дзвінок Трампа та Путіна, - Reuters

Фото: речник МЗС України Георгій Тихий (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

Кілька годин тому стало відомо, що Дональд Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Путіним і обговорював війну, а Україна нібито була заздалегідь поінформована. Київ, у свою чергу, заперечує цю інформацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зокрема, видання The Washington Post з посиланням на джерела написало, що у четвер 7 листопада новообраний президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін говорили по телефону і обговорювали війну в Україні. У публікації сказано, що Київ був проінформований про дзвінок і не заперечував проти того, щоб розмова відбулася.

Проте речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив у коментарі Reuters, що дана інформація не відповідає дійсності і українська сторона нічого про це не знала.

"Повідомлення про те, що українська сторона була заздалегідь поінформована про передбачуваний дзвінок, є хибними. Відповідно Україна не могла схвалити або виступити проти дзвінка", - заявив він.

Що Трамп сказав Путіну

Зазначимо, що інформацію про розмову двох глав держав після виборів у США опублікувало виключно видання The Washington Post, посилаючись на свої джерела.

За їхніми словами, Трамп під час розмови порадив Путіну не загострювати війну в Україні і нагадав йому про значну присутність Вашингтона в Європі.

Також під час розмови обидва глави держав обговорили мету миру на європейському континенті. Трамп зі свого боку висловив інтерес до подальших розмов для обговорення "якнайшвидшого розв'язання війни в Україні".

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Володимир ПутінРосійська ФедераціяДональд ТрампВійна в Україні