У МЗС України заперечують, що знали про дзвінок Трампа та Путіна, - Reuters

Зокрема, видання The Washington Post з посиланням на джерела написало, що у четвер 7 листопада новообраний президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін говорили по телефону і обговорювали війну в Україні. У публікації сказано, що Київ був проінформований про дзвінок і не заперечував проти того, щоб розмова відбулася.

Проте речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив у коментарі Reuters, що дана інформація не відповідає дійсності і українська сторона нічого про це не знала.

"Повідомлення про те, що українська сторона була заздалегідь поінформована про передбачуваний дзвінок, є хибними. Відповідно Україна не могла схвалити або виступити проти дзвінка", - заявив він.