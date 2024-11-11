В МИД Украины отрицают, что знали о звонке Трампа и Путина, - Reuters

Пару часов назад стало известно, что Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным и обсуждал войну, а Украина якобы была заранее проинформирована. Киев в свою очередь, отрицает эту информацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В частности, издание The Washington Post ссылаясь на источники написало, что в четверг 7 ноября, новоизбранный президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин говорили по телефону и обсуждали войну в Украине. В публикации сказано, что Киев был проинформирован о звонке и не возражал против того, чтобы разговор состоялся.
Однако спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил в комментарии Reuters, что данная информация не соответствует действительности и украинская сторона ничего об этом не знала.
"Сообщения о том, что украинская сторона была заранее проинформирована о предполагаемом звонке, являются ложными. Соответственно, Украина не могла одобрить или выступить против звонка", - заявил он.
Отметим, что информацию о разговоре двух глав государств после выборов в США опубликовало исключительно издание The Washington Post, ссылаясь на свои источники.
По их словам, Трамп во время разговора посоветовал Путину не обострять войну в Украине и напомнил ему о значительном присутствии Вашингтона в Европе.
Также в ходе разговора оба главы государств обсудили цель мира на европейском континенте. Трамп в свою очередь выразил интерес к последующим разговорам для обсуждения "скорейшего разрешения войны в Украине".
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