МЗС України заперечило інформацію ЗМІ про постачання дронів повстанцям у Малі

Україна рішуче відкидає обвинувачення у нібито причетності держави до постачання безпілотників повстанцям у Малі. Таку інформацію розповсюдили деякі міжнародні ЗМІ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.
Французьке видання Le Monde повідомило, що від літа цього року туареги-повстанці з руху CSP на півночі Малі активно використовують українські безпілотники у боротьбі проти малійської хунти та ПВК "Вагнера".
За даними видання, Київ надає "стриману, але рішучу підтримку". Ба більше, для туарегів це є предметом гордості, адже вони тепер мають можливість бити з повітря, як і їхні вороги.
МЗС України рішуче відкидає обвинувачення у нібито причетності держави до постачання безпілотників повстанцям у Малі.
"Ми також категорично заперечуємо усі звинувачення, які періодично лунають з вуст високопосадовців Республіки Малі та Республіки Нігер, у нібито причетності України до "співпраці з терористами", "постачанні терористам озброєння та наданні їм інформації", "підтримці Україною терористичної коаліції" тощо", - наголосили у МЗС.
У відомстві нагадали, що в заявах від 5 і 8 серпня 2024 року МЗС України вже надало спростування таких звинувачень і висловило жаль з приводу рішення Малі та Нігеру розірвати дипломатичні відносини з Україною.
"У цьому контексті відкидаємо також усі звинувачення на адресу України у нібито причетності нашої держави до потрапляння до регіону Сахелю озброєння та військової техніки, яка постачається Україні її союзниками для протидії триваючій збройній агресії РФ", - додали у міністерстві.
У відомстві також зазначили, що за понад два з половиною роки російського вторгнення західні партнери не виявили жодного випадку нецільового використання наданого Україні озброєння і військової техніки.
"Вчергове наголошуємо, що Україна залишається налаштованою до подальшої розбудови взаємовигідних відносин з усіма державами Африки на засадах рівності, невтручання у внутрішні справи, поваги до суверенітету та територіальної цілісності країн у міжнародно визнаних кордонах, неухильного дотримання міжнародного права, цілей та принципів Статуту ООН", - наголосили в МЗС.
У відомстві закликали "припинити поширення неправдивої інформації, яка повторює брехливі наративи пропаганди держави-агресора Росії, спрямовані на дискредитацію нашої держави та виправдання неспровокованої, невиправданої та незаконної війни РФ проти України".
Нагадаємо, у серпні воєнна хунта Малі вирішила розірвати дипломатичні відносини з Україною. Бамако закидає Києву підтримку дій повстанців-туарегів, які нещодавно розгромили колону малійських військових та російських найманців ПВК "Вагнера".
Малійська сторона заявляє, що представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов нібито визнав роль Києва у важкій поразці від туарегів 25-27 липня сил ЗС Малі та російських "вагнерівців", яких дружнє до Москви Бамако залучає для підсилення своєї армії.
Малійська хунта також вважає, що посол України в Сенегалі Юрій Пивоваров демонстрував у своїх коментарях "підтримку країною міжнародного тероризму, зокрема в Малі".
Як зазначили в Бамако, таким чином Україна нібито втручається у справи Малі.
Через два дні Нігер також оголосив, що "негайно" розриває дипломатичні відносини з Україною, звинувативши Київ у "підтримці терористичних груп" після нападу повстанців-туарегів на колону російської групи "Вагнера" у Малі.
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