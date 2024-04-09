МЗС України закликало міжнародні організації засудити російські провокації на ЗАЕС

"Єдиним джерелом загроз для ЗАЕС були й залишаються протиправні та злочинні дії російських загарбників. Росія - це єдина держава-терорист у світі, яка не лише захопила, мілітаризувала та намагається вкрасти атомну електростанцію, але і використовує її як майданчик для пропаганди. Саме в такому контексті варто розглядати дезінформаційну кампанію, яку активізував російський режим", - зазначили у відомстві.

У МЗС наголосили, що захоплення, мілітаризація та триваюча окупація Росією Запорізької АЕС створює безпрецедентні загрози для ядерної безпеки не лише України, але і всієї Європи та світу.

Протягом незаконного перебування на станції, російські окупанти грубо порушили міжнародне право та норми і стандарти ядерної та радіаційної безпеки, включно з основоположними принципами МАГАТЕ.

Міністерство вкотре наполягає, що ЗАЕС має бути повернута під контроль України, а Росія має понести відповідальність за всі скоєні злочини.

"Звертаємося до всіх держав і міжнародних організацій, експертів і медіа з закликом зайняти тверду позицію з метою нейтралізації загроз ядерній безпеці, створених Росією на ЗАЕС, та унеможливлення реалізації агресором злочинних сценаріїв у подальшому", - зазначили у МЗС.

У відомстві додали, що Росія припинить маніпуляції лише тоді, коли побачить, що світова спільнота рішуче відкидає будь-які спроби ввести себе в оману і безкомпромісно відстоює дотримання міжнародного права.

"Закликаємо всі держави та міжнародні організації, які цінують норми та принципи ядерної безпеки, рішуче засудити російські провокації на ЗАЕС та приєднатися до втілення формули миру Президента України Володимира Зеленського, одним з важливих пунктів якої є відновлення ядерної та радіаційної безпеки", - наголосили у міністерстві.

Також МЗС закликає партнерів посилити тиск на державу-агресора, зокрема санкційний тиск у сфері атомної енергетики, щоб запобігти подальшим провокаціям Росії на ЗАЕС та сприяти звільненню станції.