МЗС України висловило демарш державам, чиї лідери були на параді в Москві

Перший заступник міністра Сергій Кислиця заявив, що на тлі агресії РФ, масових убивств українців, ударів по цивільній інфраструктурі, воєнних злочинів та злочинів проти людяності - Україна вважає участь високопосадовців іноземних країн у параді в Росії недружнім кроком.

"Було наголошено на вагомому внеску українського народу, разом з іншими народами антигітлерівської коаліції та колишнього СРСР, у перемогу над нацизмом 80 років тому. Україна не дозволить Росії красти памʼять про минуле, привласнювати колективну перемогу чи применшувати роль українського народу в ній", - йдеться у повідомленні.

Також Кислиця нагадав, що РФ продовжує відкидати спроби відновити мир і досі не прийняла пропозицію США щодо повного і безумовного припинення вогню на 30 днів, яке Україна підтримала ще 11 березня. Також він підкреслив, що Москва порушує навіть власне оголошене "припинення вогню", продовжуючи щоденні атаки українських позицій по всій лінії фронту.

"Присутність вищих посадових осіб низки держав на організованих Кремлем заходах не має нічого спільного з вшануванням памʼяті жертв і героїв Другої світової війни, а фактично є наругою над нею, підтримкою сучасної агресії в Європі, загарбницької війни Росії проти України", - резюмували в МЗС.