У МЗС України відреагували на рішення Міжнародного суду ООН у справі проти Росії

Міністерство закордонних справ України відреагувало на рішення Міжнародного суду ООН за позовом проти Росії щодо порушення конвенцій про тероризм і расову дискримінацію, яке було оголошене вчора, 31 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.

У відомстві зазначили, що Міжнародний суд ООН виніс рішення по суті справи України проти РФ щодо застосування Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Таким чином Суд встановив, що Росія порушила обидва міжнародні договори.

"Це - перший випадок в історії, коли Міжнародний суд ООН виніс остаточне рішення щодо порушень Росією норм міжнародного права", - наголосили в МЗС.

Там також підкреслили, що рішення Суду ООН "не залишає жодних сумнівів у тому, що Російська Федерація зневажає міжнародне право".

"Україна залишається відданою прагненню домогтися справедливості та відповідальності за всі незаконні дії Росії, включно з повномасштабним вторгненням, яке Росія розпочала у 2022 році", - наголосили у міністерстві.

Суд ООН по позову України проти Росії 31 січня

Нагадаємо, вчора міжнародний суд ООН оголосив фінальне рішення за позовом України проти РФ у справі про порушення конвенцій про заборону фінансування тероризму та подолання форм расової дискримінації - на Донбасі та у Криму.

Суд ООН визнав порушення з боку Росії певних частин Конвенції про заборону фінансування тероризму.

Засідання суду у Палаці миру в Гаазі (Нідерланди) транслювалося у прямому ефірі.

Даний позов проти РФ до суду ООН Україна подала 16 січня 2017 року, він пов'язаний з агресією загарбників у Криму та на Донбасі. У позові йдеться про порушення Кремлем двох конвенцій: про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.