ua en ru
Чт, 01 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У МЗС України відреагували на рішення Міжнародного суду ООН у справі проти Росії

Україна, Четвер 01 лютого 2024 15:04
UA EN RU
У МЗС України відреагували на рішення Міжнародного суду ООН у справі проти Росії Фото: у МЗС України відреагували на рішення Міжнародного суду ООН у справі проти Росіїі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Міністерство закордонних справ України відреагувало на рішення Міжнародного суду ООН за позовом проти Росії щодо порушення конвенцій про тероризм і расову дискримінацію, яке було оголошене вчора, 31 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.

У відомстві зазначили, що Міжнародний суд ООН виніс рішення по суті справи України проти РФ щодо застосування Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Таким чином Суд встановив, що Росія порушила обидва міжнародні договори.

"Це - перший випадок в історії, коли Міжнародний суд ООН виніс остаточне рішення щодо порушень Росією норм міжнародного права", - наголосили в МЗС.

Там також підкреслили, що рішення Суду ООН "не залишає жодних сумнівів у тому, що Російська Федерація зневажає міжнародне право".

"Україна залишається відданою прагненню домогтися справедливості та відповідальності за всі незаконні дії Росії, включно з повномасштабним вторгненням, яке Росія розпочала у 2022 році", - наголосили у міністерстві.

Суд ООН по позову України проти Росії 31 січня

Нагадаємо, вчора міжнародний суд ООН оголосив фінальне рішення за позовом України проти РФ у справі про порушення конвенцій про заборону фінансування тероризму та подолання форм расової дискримінації - на Донбасі та у Криму.

Суд ООН визнав порушення з боку Росії певних частин Конвенції про заборону фінансування тероризму.

Засідання суду у Палаці миру в Гаазі (Нідерланди) транслювалося у прямому ефірі.

Даний позов проти РФ до суду ООН Україна подала 16 січня 2017 року, він пов'язаний з агресією загарбників у Криму та на Донбасі. У позові йдеться про порушення Кремлем двох конвенцій: про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООН Міжнародний суд ООН Гаага Війна Росії проти України МЗС України
NEWS
ЄС схвалив допомогу Україні на 50 млрд євро
ЄС схвалив допомогу Україні на 50 млрд євро
DAILY
Репарації під заставу. Як Захід може фінансувати Україну за рахунок грошей Росії
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Репарації під заставу. Як Захід може фінансувати Україну за рахунок грошей Росії