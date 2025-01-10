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У МЗС України відреагували на підготовку зустрічі Трампа та Путіна

П'ятниця 10 січня 2025 13:25
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У МЗС України відреагували на підготовку зустрічі Трампа та Путіна Фото: Георгій Тихий, речник Міністерства закордонних справ України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Україна не бачить нічого нового у тому, що 47-й президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп планує зустрітись з диктатором Росії Володимиром Путіним. Республіканець вже неодноразово заявляв про відповідні плани.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Міністерства закордонних справ (МЗС) Георгія Тихого під час брифінгу, якого цитує "Укрінформ".

"Дональд Трамп і раніше казав про плани такої зустрічі (з Путіним, - ред.), тому нічого нового в цьому ми не бачимо", - заявив Тихий.

Речник МЗС додав, що позиція Києва залишається простою: повномасштабна війна повинна завершитись справедливо. Водночас Трамп також налаштований рішуче на припинення війни.

Тихий зауважив, що сьогодні головним є те, що Україна також очікує на зустріч Трампа й президента Володимира Зеленського, оскільки співпраця зі Штатами є у пріоритеті.

"Ми готуємося до українсько-американських контактів на найвищому і високому рівні відразу після інавгурації", - додав він.

Трамп планує зустріч з Путіним

Під час нещодавнього виступу перед губернаторами-республіканцями Трамп заявив, що диктатор Путін висловив бажання зустрітися. Зокрема додав, що зустріч вже готується, але не уточнював конкретних дат.

Тим часом прессекретар диктатора Росії Дмитро Пєсков стверджував, що Путін, своєю чергою, готовий до зустрічі з Трампом й "жодних умов для цього не потрібно".

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