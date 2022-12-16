У МЗС України відреагували на атаку, запропонувавши свій "рецепт" проти агресії РФ

Так, за його словами, на кожну російську ракету чи безпілотник, націлений на Україну та українців, має припадати гаубиця, танк та бронемашина, доставлені в Україну від союзників.

"Це фактично поклало б край російському терору проти України і відновило б мир та безпеку в Європі та за її межами", - запевнив Кулеба.

Як зазначив посол України в Німеччині Олексій Макєєв, від "цього жаху" допоможе лише військова допомога.

"Новий ранок. Новий масований російський ракетний обстріл мирних жителів українських міст. Вже є повідомлення про загиблих та постраждалих. Від цього жаху допомагає лише військова допомога: ППО, артилерія, танки", - написав він у Twitter.