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В МИД Украины отреагировали на атаку, предложив свой "рецепт" против агрессии РФ

Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украине нужно еще больше военной помощи, чтобы противостоять массированным ударам РФ, аналогичным тем, которые произошли в пятницу, 16 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Так, по его словам, на каждую российскую ракету или беспилотник, нацеленный на Украину и украинцев, должна приходиться гаубица, танк и бронемашина, доставленные в Украину от союзников.

"Это фактически положило бы конец российскому террору против Украины и восстановило бы мир и безопасность в Европе и за ее пределами", - заверил Кулеба.

Как отметил посол Украины в Германии Алексей Макеев, от "этого ужаса" поможет только военная помощь.

"Новое утро. Новый массированный российский ракетный обстрел мирных жителей украинских городов. Уже есть сообщения о погибших и пострадавших. От этого ужаса помогает только военная помощь: ПВО, артиллерия, танки", - написал он в Twitter.

Напомним, российские военные выпустили по территории Украины более 60 ракет во время очередного массированного обстрела в пятницу, 16 декабря.

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