МЗС України відкликає посла у Білорусі після зустрічі Лукашенка з ватажком "ДНР"

Міністерство закордонних справ України відкликало посла в Білорусі Ігоря Кізіма для консультацій після зустрічі Олександра Лукашенка з ватажком ДНР Денисом Пушиліним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Одеської РВА.

"МЗС України засуджує проведення Олександром Лукашенком зустрічі 18 квітня в Мінську з Денисом Пушиліним як спробу легітимізації цього представника російської окупаційної адміністрації в Донецьку", - йдеться у повідомленні МЗС України.

У зовнішньополітичному відомстві вважають зустріч із представником російської окупаційної адміністрації, який ховається від українського слідства за скоєння тяжких злочинів та перебуває під українськими та міжнародними санкціями, черговим недружнім актом з боку Білорусі, який спрямований на підтримку РФ.

"У зв’язку з цим МЗС України ухвалило рішення викликати посла України в Республіці Білорусь Ігоря Кизима для консультацій. Мінськ має утримуватися від подібних деструктивних кроків і припинити підтримку агресивної війни Росії проти України", - додали у МЗС України.