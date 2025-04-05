МЗС України відкинув брехню РФ про "військові цілі" ракетного удару по Кривому Рогу

Зокрема, вчора, 4 квітня, Росія вдарила ракетою по житловому кварталу міста Кривий Ріг. Внаслідок атаки загинули 18 людей, серед яких 9 дітей, і ще 62 людини, серед яких 12 дітей, отримали поранення різного ступеню важкості.

У МЗС наголосили, що російська балістична ракета "Іскандер-М" була спрямована проти звичайних житлових будинків, дитячих майданчиків та іншої цивільної інфраструктури. Крім того, вона була споруджена касетною бойовою частиною для максимального ураження більшої кількості людей.

"Категорично відкидаємо російську брехню про нібито військові цілі цього удару. Факти з місця вчинення злочину свідчать про відсутність будь-яких військових цілей. Метою Росії був цілеспрямований терор проти цивільних людей. Цей удар є черговим воєнним злочином і грубим порушенням міжнародного гуманітарного права", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві додали, що цим ударом РФ "демонструє повну зневагу" до мирних зусиль за лідерства президента США Дональда Трампа. Ба більше, це сигнал Вашингтону про те, що російський диктатор Володимир Путін буде продовжувати війну та вбивати українців, допоки не відчує інший рівень тиску та сили.

"Україна була та є відданою мирним зусиллям і зробила конкретні кроки на шляху до миру, на відміну від Росії, яка продовжує тягнути час і чинити звірства", - підкреслили у міністерстві.

Наразі МЗС України вже поінформувало всіх партнерів в міжнародні організації про деталі вчорашнього удару РФ по Кривому Рогу, тип застосованої ракети і наслідки цього злочину. Крім того, українська сторона ініціювала скликання засідань низки міжнародних організацій для належного реагування, як на обстріл Кривого Рогу, так і постійні обстріли житлових районів інших українських міст.

"Закликаємо до чітких публічних реакцій, засудження російських звірств, конкретних дій для посилення тиску на Москву та зміцнення України, зокрема посилення протиповітряної оборони та військової допомоги для захисту українських життів. Вдячні тим нашим партнерам, які вже висловилися, чітко засудили дії російських злочинців, надають конкретну допомогу", - резюмували у МЗС.