МЗС України: соцмережа Маска замовчує злочини РФ проти дітей

Обстріли Росії та загибель українських дітей

За останні два тижні російський агресор активізував обстріли ракетами, дронами і керованими авіабомбами населених пунктів. Під час ударів часто гинуть цивільні люди та діти.

Так, 4 квітня російські терористи вдарили по Кривому Рогу балістичною ракетою з касетною бойовою частиною. Ціллю агресора був ресторан, однак приціл ракети збився і приліт стався по дитячому майданчику за кілька десятків метрів.

Внаслідок атаки загинули 20 людей, з них дев'ятеро - діти. Постраждали більше 70 осіб.

В ООН теракт назвали наймасовішим убивством дітей за весь час війни.

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