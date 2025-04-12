МИД Украины: соцсеть Маска замалчивает преступления РФ против детей

Обстрелы России и гибель украинских детей

За последние две недели российский агрессор активизировал обстрелы ракетами, дронами и управляемыми авиабомбами населенных пунктов. Во время ударов часто гибнут гражданские люди и дети.

Так, 4 апреля российские террористы ударили по Кривому Рогу баллистической ракетой с кассетной боевой частью. Целью агрессора был ресторан, однако прицел ракеты сбился и прилет случился по детской площадке в нескольких десятках метров.

В результате атаки погибли 20 человек, из них девять - дети. Пострадали более 70 людей.

В ООН теракт назвали самым массовым убийством детей за все время войны.

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