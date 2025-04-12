МЗС України: соцмережа Маска замовчує злочини РФ проти дітей
Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий звинуватив соціальну мережу X мільярдера Ілона Маска у замовчуванні воєнних злочинів Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку дипломата у соцмережі Х.
"Серйозно, X? Відколи кількість українських дітей, убитих Росією, вважається "шокуючим контентом"? Це не про захист користувачів від жорстких зображень. Це - замовчування воєнних злочинів Росії. Це ганебно, і це рішення має бути скасоване", - написав Тихий.
Речник проілюстрував знімок екрана з прихованою публікацією з офіційного аккаунту зовнішньополітичного відомства України. На прихованому соцмережею пості вміщені лише статистичні дані - інформація про щонайменше 616 українських дітей, убитих Росією, та 1869 поранених від початку повномасштабного вторгнення.
For real, @X? Since when is the number of Ukrainian kids killed by Russia considered "graphic content?"— Heorhii Tykhyi (@SpoxUkraineMFA) April 11, 2025
This isn’t preventing users from exposure to graphic content. This is sweeping Russian war crimes under the rug.
This is shameful and must be reversed.@Safety @GlobalAffairs pic.twitter.com/tGpeL2Q3Eh
Обстріли Росії та загибель українських дітей
За останні два тижні російський агресор активізував обстріли ракетами, дронами і керованими авіабомбами населених пунктів. Під час ударів часто гинуть цивільні люди та діти.
Так, 4 квітня російські терористи вдарили по Кривому Рогу балістичною ракетою з касетною бойовою частиною. Ціллю агресора був ресторан, однак приціл ракети збився і приліт стався по дитячому майданчику за кілька десятків метрів.
Внаслідок атаки загинули 20 людей, з них дев'ятеро - діти. Постраждали більше 70 осіб.
В ООН теракт назвали наймасовішим убивством дітей за весь час війни.
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