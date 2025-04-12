МЗС України: соцмережа Маска замовчує злочини РФ проти дітей

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий звинуватив соціальну мережу X мільярдера Ілона Маска у замовчуванні воєнних злочинів Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку дипломата у соцмережі Х.

Речник проілюстрував знімок екрана з прихованою публікацією з офіційного аккаунту зовнішньополітичного відомства України. На прихованому соцмережею пості вміщені лише статистичні дані - інформація про щонайменше 616 українських дітей, убитих Росією, та 1869 поранених від початку повномасштабного вторгнення.

"Серйозно, X? Відколи кількість українських дітей, убитих Росією, вважається "шокуючим контентом"? Це не про захист користувачів від жорстких зображень. Це - замовчування воєнних злочинів Росії. Це ганебно, і це рішення має бути скасоване", - написав Тихий.

Обстріли Росії та загибель українських дітей

За останні два тижні російський агресор активізував обстріли ракетами, дронами і керованими авіабомбами населених пунктів. Під час ударів часто гинуть цивільні люди та діти.

Так, 4 квітня російські терористи вдарили по Кривому Рогу балістичною ракетою з касетною бойовою частиною. Ціллю агресора був ресторан, однак приціл ракети збився і приліт стався по дитячому майданчику за кілька десятків метрів.

Внаслідок атаки загинули 20 людей, з них дев'ятеро - діти. Постраждали більше 70 осіб.

В ООН теракт назвали наймасовішим убивством дітей за весь час війни.

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