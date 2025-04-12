ua en ru
Сб, 12 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

МЗС України: соцмережа Маска замовчує злочини РФ проти дітей

Субота 12 квітня 2025 07:44
UA EN RU
МЗС України: соцмережа Маска замовчує злочини РФ проти дітей Фото: речник МЗС України Георгій Тихий (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Валерій Савицький

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий звинуватив соціальну мережу X мільярдера Ілона Маска у замовчуванні воєнних злочинів Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку дипломата у соцмережі Х.

"Серйозно, X? Відколи кількість українських дітей, убитих Росією, вважається "шокуючим контентом"? Це не про захист користувачів від жорстких зображень. Це - замовчування воєнних злочинів Росії. Це ганебно, і це рішення має бути скасоване", - написав Тихий.

Речник проілюстрував знімок екрана з прихованою публікацією з офіційного аккаунту зовнішньополітичного відомства України. На прихованому соцмережею пості вміщені лише статистичні дані - інформація про щонайменше 616 українських дітей, убитих Росією, та 1869 поранених від початку повномасштабного вторгнення.

Обстріли Росії та загибель українських дітей

За останні два тижні російський агресор активізував обстріли ракетами, дронами і керованими авіабомбами населених пунктів. Під час ударів часто гинуть цивільні люди та діти.

Так, 4 квітня російські терористи вдарили по Кривому Рогу балістичною ракетою з касетною бойовою частиною. Ціллю агресора був ресторан, однак приціл ракети збився і приліт стався по дитячому майданчику за кілька десятків метрів.

Внаслідок атаки загинули 20 людей, з них дев'ятеро - діти. Постраждали більше 70 осіб.

В ООН теракт назвали наймасовішим убивством дітей за весь час війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МЗС України Ілон Маск
NEWS
Росіяни втратили за добу 1240 солдатів і багато техніки: дані Генштабу
Росіяни втратили за добу 1240 солдатів і багато техніки: дані Генштабу
DAILY
Трамп чекає, війна триває. Що заважає мирним переговорам між Україною, США та РФ
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Трамп чекає, війна триває. Що заважає мирним переговорам між Україною, США та РФ