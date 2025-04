МЗС України: соцмережа Маска замовчує злочини РФ проти дітей

"Серйозно, X? Відколи кількість українських дітей, убитих Росією, вважається "шокуючим контентом"? Це не про захист користувачів від жорстких зображень. Це - замовчування воєнних злочинів Росії. Це ганебно, і це рішення має бути скасоване", - написав Тихий.

Речник проілюстрував знімок екрана з прихованою публікацією з офіційного аккаунту зовнішньополітичного відомства України. На прихованому соцмережею пості вміщені лише статистичні дані - інформація про щонайменше 616 українських дітей, убитих Росією, та 1869 поранених від початку повномасштабного вторгнення.

For real, @X? Since when is the number of Ukrainian kids killed by Russia considered "graphic content?"



This isn’t preventing users from exposure to graphic content. This is sweeping Russian war crimes under the rug.



This is shameful and must be reversed.@Safety @GlobalAffairs pic.twitter.com/tGpeL2Q3Eh