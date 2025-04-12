МИД Украины: соцсеть Маска замалчивает преступления РФ против детей

Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий обвинил социальную сеть X миллиардера Илона Маска в замалчивании военных преступлений России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу дипломата в соцсети Х.

For real, @X ? С каких пор количество убитых Россией украинских детей считается "графическим контентом"? Это не запрет пользователям на графический контент. Это заметание российских военных преступлений под ковер. Это позорно и должно быть отменено .@Safety @GlobalAffairs pic.twitter.com/tGpeL2Q3Eh

Спикер проиллюстрировал снимок экрана со скрытой публикацией из официального аккаунта внешнеполитического ведомства Украины. На скрытом соцсетью посте демонстрируются только статистические данные - информация о по меньшей мере 616 украинских детей, убитых Россией, и 1869 раненых с начала полномасштабного вторжения.

"Серьезно, X? С каких пор количество украинских детей, убитых Россией, считается "шокирующим контентом"? Это не о защите пользователей от жестких изображений. Это - замалчивание военных преступлений России. Это позорно, и это решение должно быть отменено", - написал Тихий.

Обстрелы России и гибель украинских детей

За последние две недели российский агрессор активизировал обстрелы ракетами, дронами и управляемыми авиабомбами населенных пунктов. Во время ударов часто гибнут гражданские люди и дети.

Так, 4 апреля российские террористы ударили по Кривому Рогу баллистической ракетой с кассетной боевой частью. Целью агрессора был ресторан, однако прицел ракеты сбился и прилет случился по детской площадке в нескольких десятках метров.

В результате атаки погибли 20 человек, из них девять - дети. Пострадали более 70 людей.

В ООН теракт назвали самым массовым убийством детей за все время войны.

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