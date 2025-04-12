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МИД Украины: соцсеть Маска замалчивает преступления РФ против детей

Суббота 12 апреля 2025 07:44
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МИД Украины: соцсеть Маска замалчивает преступления РФ против детей Фото: спикер МИД Украины Георгий Тихий (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Валерий Савицкий

Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий обвинил социальную сеть X миллиардера Илона Маска в замалчивании военных преступлений России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу дипломата в соцсети Х.

"Серьезно, X? С каких пор количество украинских детей, убитых Россией, считается "шокирующим контентом"? Это не о защите пользователей от жестких изображений. Это - замалчивание военных преступлений России. Это позорно, и это решение должно быть отменено", - написал Тихий.

Спикер проиллюстрировал снимок экрана со скрытой публикацией из официального аккаунта внешнеполитического ведомства Украины. На скрытом соцсетью посте демонстрируются только статистические данные - информация о по меньшей мере 616 украинских детей, убитых Россией, и 1869 раненых с начала полномасштабного вторжения.

Обстрелы России и гибель украинских детей

За последние две недели российский агрессор активизировал обстрелы ракетами, дронами и управляемыми авиабомбами населенных пунктов. Во время ударов часто гибнут гражданские люди и дети.

Так, 4 апреля российские террористы ударили по Кривому Рогу баллистической ракетой с кассетной боевой частью. Целью агрессора был ресторан, однако прицел ракеты сбился и прилет случился по детской площадке в нескольких десятках метров.

В результате атаки погибли 20 человек, из них девять - дети. Пострадали более 70 людей.

В ООН теракт назвали самым массовым убийством детей за все время войны.

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