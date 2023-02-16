UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У МЗС України розповіли, як борються з російською пропагандою в африканських країнах

Фото: речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Акимова, Наталія Юрченко

Українські дипломати спілкуються з африканськими партнерами, попереджаючи про ризик впливу російської пропаганди на Африку.

Про це РБК-Україна розповів речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Вони (африканські партнери, - ред.) дуже серйозно сприймають загрозу пропаганди, якою активно займаються Russia Today, Sputnik та інформаційний підрозділ "Вагнера". Африканські країни, зокрема, дуже зацікавлені у вивченні українського досвіду у сфері боротьби з фейками та дезінформацією" , - зазначив Ніколенко.

У МЗС розробили навчальний курс для дипломатів африканських країн, один з напрямів якого - боротьба з пропагандою.

"Можна сказати, що 2023 рік пройде під гаслом розвитку системних комунікацій України з країнами Африки, Азії та Латинської Америки", - додав речник міністерства.

Докладніше про те, чого домагається Кремль пропагандою проти України та Заходу у матеріалі РБК-Україна "Пропаганда війни. Як Росія бреше світу про Україну і хто вірить у її міфи".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МЗС УкраїниРосійська ФедераціяАфрикапропагандист