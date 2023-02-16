У МЗС України розповіли, як борються з російською пропагандою в африканських країнах

"Вони (африканські партнери, - ред.) дуже серйозно сприймають загрозу пропаганди, якою активно займаються Russia Today, Sputnik та інформаційний підрозділ "Вагнера". Африканські країни, зокрема, дуже зацікавлені у вивченні українського досвіду у сфері боротьби з фейками та дезінформацією" , - зазначив Ніколенко.

У МЗС розробили навчальний курс для дипломатів африканських країн, один з напрямів якого - боротьба з пропагандою.

"Можна сказати, що 2023 рік пройде під гаслом розвитку системних комунікацій України з країнами Африки, Азії та Латинської Америки", - додав речник міністерства.

Докладніше про те, чого домагається Кремль пропагандою проти України та Заходу у матеріалі РБК-Україна "Пропаганда війни. Як Росія бреше світу про Україну і хто вірить у її міфи".

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