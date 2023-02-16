RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В МИД Украины рассказали, как борются с российской пропагандой в африканских странах

Фото: спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Акимова, Наталья Юрченко

Украинские дипломаты общаются с африканскими партнерами, предупреждая их о риске влияния российской пропаганды на Африку.

Об этом РБК-Украина рассказал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Они (африканские партнеры, - ред.) очень серьезно воспринимают угрозу пропаганды, которой активно занимаются Russia Today, Sputnik и информационное подразделение "Вагнера". Африканские страны, в частности, очень заинтересованы в изучении украинского опыта в сфере борьбы с фейками и дезинформацией", - отметил Николенко.

В МИД разработали учебный курс для дипломатов африканских стран, одно из направлений которого - борьба с пропагандой.

"Можно сказать, что 2023 пройдет под лозунгом развития системных коммуникаций Украины со странами Африки, Азии и Латинской Америки", - добавил спикер министерства.

Более подробно о том, чего добивается Кремль пропагандой против Украины и Запада в материале РБК-Украина "Пропаганда войны. Как Россия врет миру об Украине и кто верит в ее мифы".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД УкраиныРоссийская ФедерацияАфрикапропагандист