В МИД Украины рассказали, как борются с российской пропагандой в африканских странах

"Они (африканские партнеры, - ред.) очень серьезно воспринимают угрозу пропаганды, которой активно занимаются Russia Today, Sputnik и информационное подразделение "Вагнера". Африканские страны, в частности, очень заинтересованы в изучении украинского опыта в сфере борьбы с фейками и дезинформацией", - отметил Николенко.

В МИД разработали учебный курс для дипломатов африканских стран, одно из направлений которого - борьба с пропагандой.

"Можно сказать, что 2023 пройдет под лозунгом развития системных коммуникаций Украины со странами Африки, Азии и Латинской Америки", - добавил спикер министерства.

Более подробно о том, чего добивается Кремль пропагандой против Украины и Запада в материале РБК-Украина "Пропаганда войны. Как Россия врет миру об Украине и кто верит в ее мифы".

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