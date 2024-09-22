МЗС України погрожує Лукашенку наслідками через зустріч із Пушиліним

Зустріч білоруського диктатора Олександра Лукашенка з ватажком так званої "Донецької народної республіки" Денисом Пушиліним матиме наслідки для відносин України з Білоруссю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС України.

Зокрема МЗС рішуче засуджує зустріч Лукашенка з представником російської влади на окупованій частині Донецької області.

"Ця зустріч є ще одним підтвердженням, що позиція нинішньої влади Білорусі щодо суверенітету та територіальної цілісності України продиктована виключно вказівками Кремля і не має нічого спільного ні з міжнародним правом, ні з міжнародними зобов'язаннями Республіки Білорусь", - йдеться у заяві.

Також Україна відкидає лицемірну риторику Лукашенка про "принципи" співпраці з тимчасово окупованими територіями та вважає її підтримкою війни.

"Закликаємо білоруський народ усвідомити, що на тлі неодноразових контактів посадових осіб Білорусі з російськими маріонетками з наших тимчасово окупованих територій постійні заяви Олександра Лукашенка про його "теплі почуття" до "братнього українського народу" звучать як глузування, а його практичні дії руйнують принципи на яких будувалися відносини між українським та білоруським народами", - зазначили у МЗС.

Ці недружні дії не можуть залишитися без належного реагування та матимуть негативні наслідки для українсько-білоруських відносин, додали у міністерстві.

Зазначимо, раніше цього тижня Лукашенко приймав Пушиліна у своїй адміністрації після зустрічі із керівництвом виборчих органів країн СНД. Як заявив білоруський диктатор, він не відмовлявся від співпраці з окупаційною владою у Донецьку.