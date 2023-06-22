У МЗС України на 99,9% впевнені, що Росія вийде із зернової угоди

Трофімцева заявила, що російський виробник аміаку "Уралхім" знайшов альтернативний маршрут, і йому не потрібно намагатися експортувати аміак через Одесу.

"Зерновий коридор. 99,9%, що Росія вийде з нього у липні", - написала Трофимцева.

Як повідомляє Reuters , генеральний директор "Уралхіму" Дмитро Коняєв заявив минулого місяця, що спеціалізований аміачний термінал, перший етап будівництва якого має бути завершений на Таманському півострові в Росії до кінця 2023 року, може замінити одеський трубопровід.

План Б

Міністр сільського господарства України Микола Сольський заявив цього місяця, що Київ має план Б, якщо Росія вирішить вийти з угоди з Чорного моря.

Він сказав, що уряд створив спеціальний страховий фонд у розмірі близько 547 млн доларів для компаній, чиї судна заходитимуть до українських портів Чорного моря за новою угодою.

Україна також заявила, що може експортувати зерно через свої невеликі річкові порти на Дунаї, а також через західний кордон із Європейським Союзом.

Трофімцева, колишній виконувач обов'язків міністра сільського господарства, сказала, що Україна має підготуватися, але висловила сумнів у тому, наскільки страховий фонд допоможе з експортом.

Говорячи про вторгнення Росії, вона сказала: "Цього літнього дня ми вже повинні думати про зиму. Ми збираємося вступити в другу військову зиму, і я думаю, що вона може бути набагато складнішою, ніж попередня. З усіх точок зору".

Зернова угода

У липні минулого року ООН та Туреччина виступили посередниками у рамках Чорноморської зернової ініціативи з Москвою та Києвом, щоб допомогти впоратися з глобальною продовольчою кризою, посиленою вторгненням Росії та блокадою українських чорноморських портів.

Москва пригрозила не продовжувати угоду після 18 липня, якщо не буде виконано низку вимог, включаючи усунення перешкод для експорту російського зерна та добрив. Росія наполягає на поновленні постачання аміаку трубопроводом через Україну до чорноморського порту Одеса, який простоює з минулого року.