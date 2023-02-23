МЗС Угорщини веде підготовку візиту Орбана до України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ та зовнішньоекономічних зв'язків Угорщини Петера Сійярто, яку приводить Index.

"Коли прийде час, прем'єр-міністр Угорщини здійснить таку поїздку, і міністерство закордонних справ працює зараз над її підготовкою", - пояснив міністр.

Глава МЗС також зазначив, що готовий і сам відвідати Україну, але його туди не запрошували.

"Якщо я отримаю запрошення, і ми зможемо заздалегідь узгодити основні теми та дати візиту, то я із задоволенням поїду, але поки що такого запрошення не надходило", - сказав Сійярто.