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МЗС Угорщини веде підготовку візиту Орбана до України

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Четвер 23 лютого 2023 15:34
МЗС Угорщини веде підготовку візиту Орбана до України Фото: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (facebook com orbanviktor)
Автор: Дмитро Браславський

Угорщина веде підготовку візиту прем'єр-міністра Віктора Орбана до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ та зовнішньоекономічних зв'язків Угорщини Петера Сійярто, яку приводить Index.

"Коли прийде час, прем'єр-міністр Угорщини здійснить таку поїздку, і міністерство закордонних справ працює зараз над її підготовкою", - пояснив міністр.

Глава МЗС також зазначив, що готовий і сам відвідати Україну, але його туди не запрошували.

"Якщо я отримаю запрошення, і ми зможемо заздалегідь узгодити основні теми та дати візиту, то я із задоволенням поїду, але поки що такого запрошення не надходило", - сказав Сійярто.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський запросив угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана до Києва. Глава держави запропонував йому приїхати в Київ під час їх зустрічі на саміті ЄС.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Європа стала непрямим учасником війни Росії проти України. Він запевняє, що його країна буде і надалі торгувати з Москвою.

У Словаччині угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана послали услід за російським кораблем через політику, що грає на руку російському диктатору Володимиру Путіну.

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