МЗС Угорщини про арешт Путіна: ордер - символічний, він не наблизить закінчення війни

"Ми переконані, що символічні дії не наблизять завершення цієї війни. Я думаю, що цей конкретний випадок (ордер МКС на арешт Путіна, - ред.), скоріше символічний, тому що, очевидно, російський президент не поїде в жодну країну, де його можуть заарештувати. Отже, це повідомлення, але лише символічне повідомлення", - сказав чиновник.

Він зазначив, що Угорщина зосереджується на наданні "відчутної допомоги" України. За його словами, йдеться про спроби покращити життя українських дітей в Угорщині.

"Ми зосереджені на цьому, а не іншому виді символічної війни, яку веде Євросоюз", - заявив дипломат.

Водночас представник МЗС на питання, чи потрібно переслідувати Путіна в суді, сказав, що усі відповідальні за воєнні злочини повинні відповідати.

"Ця позиція Угорщини стосується всіх випадків, незалежно від національності, країни чи будь-якої приналежності. Ми переконані, що врешті-решт справедливість перемагає. Можливо, у більш довгостроковій перспективі, ніж у короткостроковій", - заявив Модьор.

Нагадаємо, раніше в уряді Віктора Орбана заявили, що Угорщина не буде арештовувати Путіна, якщо той приїде до країни.

Крім того, Угорщина блокувала спільну заяву ЄС щодо ордера на арешт російського диктатора.

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