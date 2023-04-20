У МЗС Туреччини спробували виправдати відмову від запровадження санкцій проти Росії

Туреччина відмовляється вводити санкції проти Росії за прикладом країн Заходу, оскільки вона керується власними інтересами.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на DHA , про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.

Чиновник відреагував на заяви деяких турецьких політиків про те, що Туреччина має запровадити санкції проти Росії, оскільки вона є членом НАТО.

"Ми є однією з п'яти найсильніших країн НАТО у кожному питанні, але я повинен ставити інтереси моєї нації та моєї країни понад усе. Ось ви наклали санкції на Росію, а як жителі Аланії продаватимуть свою продукцію?", - заявив міністр.

Він додав, що його країна виконуватиме санкції в рамках ООН, але вона не ризикуватиме своїми інтересами, запроваджуючи обмеження за прикладом країн Заходу.

"Чи приїдуть туристи до Туреччини в такій ситуації?" - додав глава МЗС.

При цьому Чавушоглу уточнив, що Туреччина не зраджує своїх принципів заради залучення туристів.

"Ми називаємо війну війною. Ми підтримуємо кордон та територіальну цілісність України. Ми підтримуємо Україну і не визнаємо незаконну анексію Криму. Хіба це не принципова позиція?", - наголосив він.