У МЗС Туреччини спробували виправдати відмову від запровадження санкцій проти Росії
Туреччина відмовляється вводити санкції проти Росії за прикладом країн Заходу, оскільки вона керується власними інтересами.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на DHA, про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.
Чиновник відреагував на заяви деяких турецьких політиків про те, що Туреччина має запровадити санкції проти Росії, оскільки вона є членом НАТО.
"Ми є однією з п'яти найсильніших країн НАТО у кожному питанні, але я повинен ставити інтереси моєї нації та моєї країни понад усе. Ось ви наклали санкції на Росію, а як жителі Аланії продаватимуть свою продукцію?", - заявив міністр.
Він додав, що його країна виконуватиме санкції в рамках ООН, але вона не ризикуватиме своїми інтересами, запроваджуючи обмеження за прикладом країн Заходу.
"Чи приїдуть туристи до Туреччини в такій ситуації?" - додав глава МЗС.
При цьому Чавушоглу уточнив, що Туреччина не зраджує своїх принципів заради залучення туристів.
"Ми називаємо війну війною. Ми підтримуємо кордон та територіальну цілісність України. Ми підтримуємо Україну і не визнаємо незаконну анексію Криму. Хіба це не принципова позиція?", - наголосив він.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Туреччина припинила транзит до Росії товарів, які перебувають під санкціями США та Євросоюзу.
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