МЗС спростувало чутки про захоплення українських заручників у Судані

"Інформація про захоплення українських заручників не підтверджується", - повідомив Ніколенко.

За його словами, під час загострення ситуації в міжнародному аеропорту Хартума перебували члени українського авіаційного екіпажу, проте цю групу людей вдалося вивезти.

"Зараз вони перебувають у безпечному місці. Ними опікується український почесний консул в Судані. МЗС та посольство України в Єгипті тримають питання безпеки українських громадян в Судані на особливому контролі", - додав речник МЗС.

Нагадаємо, сьогодні в столиці Судану й низці інших міст спалахнули бої між армією та силами швидкого реагування.

Усі подробиці про те, що сьогодні відбувається в Судані й до чого тут ПВК "Вагнера" - можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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