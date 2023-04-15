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МЗС спростувало чутки про захоплення українських заручників у Судані

Фото: речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька, Дмитро Левицький

Сьогодні, 15 квітня, в мережі з'явився допис про нібито захоплення українських заручників в Судані, проте ця інформація не підтвердилась.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Інформація про захоплення українських заручників не підтверджується", - повідомив Ніколенко.

За його словами, під час загострення ситуації в міжнародному аеропорту Хартума перебували члени українського авіаційного екіпажу, проте цю групу людей вдалося вивезти.

"Зараз вони перебувають у безпечному місці. Ними опікується український почесний консул в Судані. МЗС та посольство України в Єгипті тримають питання безпеки українських громадян в Судані на особливому контролі", - додав речник МЗС.

Нагадаємо, сьогодні в столиці Судану й низці інших міст спалахнули бої між армією та силами швидкого реагування.

Усі подробиці про те, що сьогодні відбувається в Судані й до чого тут ПВК "Вагнера" - можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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