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У МЗС Швеції закликали громадян уникати скупчень людей у Туреччині та назвали причину

Фото: у МЗС Швеції закликали громадян уникати мітингів у Туреччині (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У МЗС Швеції попередили своїх громадян у Туреччині, щоб вони уникали скупчень людей та демонстрацій у великих містах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Шведів у Туреччині просять бути в курсі розвитку подій та уникати масових зборів та демонстрацій", - йдеться у повідомленні міністерства закордонних справ на сторінці рекомендацій для шведів за кордоном.

Згідно з заявою МЗС Швеції, Найближчими днями очікується продовження демонстрацій біля посольства в Анкарі та генерального консульства в Стамбулі.

Нагадаємо, у суботу, 21 січня, у центрі Стокгольма пройшов мітинг проти вступу Швеції до НАТО. Данський ультраправий політик Расмус Палудан, який очолює антиісламську партію Stram Kurs, спалив Коран перед будинком посольства Туреччини у Стокгольмі. Акцію протесту дозволили у Швеції.

Після цього турецький президент Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Швеції не варто очікувати підтримки її заявки на членство в НАТО.

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