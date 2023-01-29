У МЗС Швеції закликали громадян уникати скупчень людей у Туреччині та назвали причину

У МЗС Швеції попередили своїх громадян у Туреччині, щоб вони уникали скупчень людей та демонстрацій у великих містах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Шведів у Туреччині просять бути в курсі розвитку подій та уникати масових зборів та демонстрацій", - йдеться у повідомленні міністерства закордонних справ на сторінці рекомендацій для шведів за кордоном. Згідно з заявою МЗС Швеції, Найближчими днями очікується продовження демонстрацій біля посольства в Анкарі та генерального консульства в Стамбулі.