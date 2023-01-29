В МИД Швеции призвали граждан избегать скоплений людей в Турции и назвали причину

В МИД Швеции предупредили своих граждан в Турции, чтобы они избегали скоплений людей и демонстраций в больших городах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Шведов в Турции просят быть в курсе развития событий и избегать массовых собраний и демонстраций", — говорится в сообщении министерства иностранных дел на странице рекомендаций для шведов за границей. Согласно заявлению МИД Швеции, В ближайшие дни можно ожидать продолжения демонстраций у посольства в Анкаре и генерального консульства в Стамбуле.