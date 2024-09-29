МЗС Швеції в ООН: основою миру в Україні має стати її територіальна цілісність

"Принцип територіальної цілісності й суверенітету усіх держав мусить стати основою всеосяжного, справедливого й тривалого миру в Україні. Це було підтверджено під час Саміту миру у Швейцарії у червні, до якого долучилися близько 100 національних делегацій з усіх материків”, - сказала вона.

Стенергард наголосила, що у разі, якщо члени Ради безпеки дозволять пожинати плоди агресії, керівництво РФ продовжить намагатися підпорядковувати інші держави своєму правлінню.

Дипломат додала, що непохитна підтримка Швеції щодо зусиль України із відновлення суверенітету і територіальної цілісності буде тривати стільки, скільки необхідно.