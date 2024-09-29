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МЗС Швеції в ООН: основою миру в Україні має стати її територіальна цілісність

Неділя 29 вересня 2024 03:50
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МЗС Швеції в ООН: основою миру в Україні має стати її територіальна цілісність Фото: прапор Швеції (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Справедливий і тривалий мир в Україні має ґрунтуватися на дотриманні територіальної цілісності. В іншому ж випадку, Росія продовжить намір підпорядковувати інші країни.

Про це заявила голова МЗС Швеції Марія Стенергард під час виступу на Генасамблеї ООН, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

"Принцип територіальної цілісності й суверенітету усіх держав мусить стати основою всеосяжного, справедливого й тривалого миру в Україні. Це було підтверджено під час Саміту миру у Швейцарії у червні, до якого долучилися близько 100 національних делегацій з усіх материків”, - сказала вона.

Стенергард наголосила, що у разі, якщо члени Ради безпеки дозволять пожинати плоди агресії, керівництво РФ продовжить намагатися підпорядковувати інші держави своєму правлінню.

Дипломат додала, що непохитна підтримка Швеції щодо зусиль України із відновлення суверенітету і територіальної цілісності буде тривати стільки, скільки необхідно.

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