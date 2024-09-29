МИД Швеции в ООН: основой мира в Украине должна стать ее территориальная целостность

Справедливый и длительный мир в Украине должен основываться на соблюдении территориальной целостности. В противном же случае Россия продолжит намерение подчинять другие страны.

Об этом заявила глава МИД Швеции Мария Стенергард во время выступления на Генассамблее ООН, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

"Принцип территориальной целостности и суверенитета всех государств должен стать основой всеобъемлющего, справедливого и продолжительного мира в Украине. Это было подтверждено во время Саммита мира в Швейцарии в июне, к которому присоединились около 100 национальных делегаций из всех материков", - сказала она.

Стенергард подчеркнула, что в случае, если члены Совбеза позволят пожинать плоды агрессии, руководство РФ продолжит пытаться подчинять другие государства своему правлению.

Дипломат добавила, что непреклонная поддержка Швеции по усилиям Украины относительно восстановлению суверенитета и территориальной целостности будет длиться столько, сколько необходимо.