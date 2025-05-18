У Румунії знову заговорили про російське втручання в президентські вибори

Вибори в Румунії

Нагадаємо, що в румунській державі сьогодні проходить другий тур виборів глави країни. Станом на 19:00 за місцевим часом, на виборчих дільницях проголосували вже 9 млн осіб, що становить 50,96% усіх виборців.

Зазначимо, що за президентське крісло борються - ультраправий і проросійський кандидат Джордже Сіміон, а також колишній мер Бухареста Нікушор-Даніель Дан.

Також ми писали, що явка румунської діаспори у другому турі президентських виборів зросла майже вдвічі порівняно з першим туром. Це зі свого боку може суттєво вплинути на результати голосування.

Причому важливо додати, що за словами румунського політолога Андрія Царана, на відміну від молдовської ситуації, коли діаспора фактично врятувала Маю Санду від поразки восени, румунська діаспора віддала перевагу Сіміону.

Детальніше про те, чи вибере Румунія проросійського радикала - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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