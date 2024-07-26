МЗС Румунії викликало повіреного посольства РФ через уламки "Шахеда"

Тимчасового повіреного у справах посольства РФ у Бухаресті викликали до Міністерства закордонних справ Румунії через виявлення в повіті Тулча фрагментів "Шахеда" після атаки на Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Румунії.
Представник МЗС висловив рішучий протест румунської влади і засудив багаторазові атаки російських військ на українську цивільну інфраструктуру, закликавши до їх негайного припинення.
Він нагадав, що удари по цивільних об'єктах є військовими злочинами. Також він підкреслив безвідповідальність таких ударів, зокрема поблизу кордону Румунії, що ставить під загрозу національну безпеку країни.
У ширшому плані представник МЗС Румунії наголосив на виключній відповідальності Росії за серйозне погіршення ситуації в галузі безпеки на Чорному морі після агресії проти України.
У ніч на 25 липня російські загарбники атакували Україну ударними безпілотниками типу "Шахед". Ворог використав загалом 38 дронів, спрямованих на кілька регіонів, включно з півднем Одеської області та центральними районами України.
Під час відбиття атаки протиповітряна оборона знищила 25 безпілотників. Три "Шахеди" перетнули державний кордон із Румунією і були втрачені.
Пізніше глава Міністерства закордонних справ Румунії Луміниця Одобеску підтвердила, що на території Румунії було виявлено уламки безпілотників.
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