МЗС Румунії викликало повіреного посольства РФ через уламки "Шахеда"

Атака на Україну 25 липня

У ніч на 25 липня російські загарбники атакували Україну ударними безпілотниками типу "Шахед". Ворог використав загалом 38 дронів, спрямованих на кілька регіонів, включно з півднем Одеської області та центральними районами України.

Під час відбиття атаки протиповітряна оборона знищила 25 безпілотників. Три "Шахеди" перетнули державний кордон із Румунією і були втрачені.

Пізніше глава Міністерства закордонних справ Румунії Луміниця Одобеску підтвердила, що на території Румунії було виявлено уламки безпілотників.

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