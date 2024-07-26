МИД Румынии вызвал поверенного посольства РФ из-за обломков "Шахеда"

Атака на Украину 25 июля

В ночь на 25 июля российские захватчики атаковали Украину ударными беспилотниками типа "Шахед". Враг использовал в общей сложности 38 дронов, направленных на несколько регионов, включая юг Одесской области и центральные районы Украины.

Во время отражения атаки противовоздушная оборона уничтожила 25 беспилотников. Три "Шахеда" пересекли государственную границу с Румынией и были потеряны.

Позже глава Министерства иностранных дел Румынии Луминица Одобеску подтвердила, что на территории Румынии были обнаружены обломки беспилотников.

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