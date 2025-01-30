МЗС Румунії підтвердило підтримку України після скандальної заяви Джорджеску

Румунія підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Така позиція ґрунтується на міжнародному праві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ Румунії в соцмережі X .

Там уточнили, що позиція країни заснована на міжнародному праві, національних інтересах і довгостроковій зовнішній політиці.

"МЗС Румунії рішуче підтверджує незмінну позицію на підтримку суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - ідеться в повідомленні відомства.

Скандальна заява Джорджеску

Нагадаємо, раніше кандидат у президенти Румунії Калін Джорджеску заявив, що Україна нібито є "вигаданою державою".

За його словами, після укладення мирного договору "відбудеться поділ територій". І Румунія нібито має повернути території, які були частиною Румунського Королівства.

Речник МЗС України Георгій Тихий, реагуючи на такі висловлювання, наголосив, що це прояв крайньої неповаги до України та українського народу.

Своєю чергою керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко наголосив, що такі проросійські політики, як Джорджеску, прискорюють дискусію щодо необхідності поділу РФ.

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