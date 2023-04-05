МЗС Румунії: необхідно створити нову технологічну спільноту на основі цінностей НАТО

"Ауреску підкреслив глибокі наслідки війни Росії проти України на глобальному рівні, вплив на глобальну безпеку та заснований на правилах міжнародний порядок, висловивши стурбованість з приводу дедалі більш тісного партнерства між Китаєм та Росією в умовах війни проти України", - йдеться у повідомленні.

Глава румунської дипломатії закликав до поглиблення діалогу та співробітництва НАТО з державами Індо-Тихоокеанського регіону для забезпечення консолідованої та адекватної відповіді на сучасні загрози та виклики, у тому числі гібридні, у таких галузях, як штучний інтелект, квантові технології та 5/6G.

За його словами, необхідно розширювати співробітництво з метою захисту найважливіших секторів у стратегічних галузях від потенційно згубних впливів.

"Залежність від учасників, які не поділяють цінності демократичної спільноти, повинна бути зменшена або навіть ліквідована. І вони не повинні мати доступу до стратегічних секторів, важливих для безпеки союзників. Цим суб'єктам також необхідно заборонити доступ до інвестицій у стратегічну інфраструктуру та заборонити їм використовувати передові технології як політичну зброю", - сказав глава МЗС Румунії.

Він почав просувати ідею створення нової технологічної спільноти, заснованої на цінностях, які поділяють союзники та їхні партнери по НАТО, щоб на світовій арені можна було запропонувати альтернативу суб'єктам зі зловмисними намірами.