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В МЗС розкритикували слабку заяву G20 щодо України

Фото: речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Учасники G20 ухвалили підсумкову декларацію. Однак частина про Україну могла б бути більш наближена до реальності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Міністерства законних справ України Олега Ніколенка в Facebook.

"Україна вдячна партнерам, які намагалися включити в текст сильні формулювання. Водночас в частині щодо агресії Росії проти України Групі двадцяти немає чим пишатися", - сказав Ніколенко.

Він зауважив, що очевидно, що участь української сторони дозволила б учасникам краще зрозуміти ситуацію, та наголосив, що принцип "нічого про Україну без України" залишається ключовим як ніколи.

Він також пояснив, як могли б виглядати основні елементи тексту, щоб бути більш наближеними до реальності.

Фото: виправлена Ніколенком частина декларації (facebook.com/oleg.nikolenko)

За словами речника, необхідно було б зокрема змінити формулювання "війна в Україні" на "війна проти України", а також додати згадування Росії в частині про вимогу дотримуватися статуту ООН та територіальної цілісності інших країн та про неприпустимість застосування ядерної зброї.

Водночас заяву про те, що щодо української кризи в G20 були різні погляди та оцінки ситуації, Ніколенко порадив змінити реченням: "Загарбницьку війну Росії проти України члени G20 однозначно засудили й закликали Москву негайно її припинити".

Зустріч G20

Сьогодні в Індії стартує саміт двадцяти найбільших економік світу. Метою зустрічі лідерів стане обговорення важливих тем, зокрема економічних. Ця зустріч пройде без України, проте ній присутні представники Росії.

Нагадаємо, лідери "Великої двадцятки" на саміті таки досягли консенсусу щодо спільної декларації. Там згадали й про Україну.

Детальніше щодо рішень в декларації можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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