В МИД раскритиковали слабое заявление G20 о Украине

"Украина благодарна партнерам, которые пытались включить в текст сильные формулировки. В то же время в части относительно агрессии России против Украины Группе двадцати нечем гордиться", - сказал Николенко.

Он отметил, что очевидно, что участие украинской стороны позволило бы участникам лучше понять ситуацию, и подчеркнул, что принцип "ничего об Украине без Украины" остается ключевым как никогда.

Он также объяснил, как могли бы выглядеть основные элементы текста, чтобы быть более приближенными к реальности.

Фото: исправленная Николенко часть декларации (facebook.com/oleg.nikolenko)

По словам спикера, необходимо было бы в частности изменить формулировку "война в Украине" на "война против Украины", а также добавить упоминание России в части о требовании соблюдать устав ООН и территориальной целостности других стран и о недопустимости применения ядерного оружия.

В то же время заявление о том, что по украинскому кризису в G20 были разные взгляды и оценки ситуации, Николенко посоветовал изменить предложением: "Захватническую войну России против Украины члены G20 однозначно осудили и призвали Москву немедленно ее прекратить".

Встреча G20

Сегодня в Индии стартует саммит двадцати крупнейших экономик мира. Целью встречи лидеров станет обсуждение важных тем, в том числе экономических. Эта встреча пройдет без Украины, однако в ней присутствуют представители России.

Напомним, лидеры "Большой двадцатки" на саммите достигли консенсуса относительно совместной декларации. Там упомянули и об Украине.

Детальнее о решениях в декларации можно узнать в материале РБК-Украина.

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