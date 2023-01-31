У МЗС розкритикували президента Хорватії через скандальну заяву про Крим

Проросійська заява президента Хорватії Зорана Мілановича про те, що Крим нібито вже не буде Україною, є неприйнятною. Політик фактично поставив під сумнів територіальну цілісність України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Міністерства закордонних справ Олега Ніколенка в Facebook.

Він нагадав, що на початку 1990-х Хорватія теж боролася за власну незалежність, як зараз Україна. Ніколенко припустив, що з такою відверто проросійською риторикою Міланович у той період навряд чи б міг стати президентом Хорватії.

"Цікаво, чи зміг би Зоран Міланович стати президентом своєї країни із такою риторикою в 1990-х роках, коли Хорватія боролась за збереження своєї державності? Чи погодилися б його виборці закрити очі на окупацію частини території їхньої країни? Сумніваюся", - зазначив Ніколенко.

Він підкреслив, що МЗС вважає неприйнятними висловлювання хорватського лідера, який фактично поставив під сумнів територіальну цілісність України. Водночас Ніколенко подякував хорватам та уряду за підтримку.

"Натомість ми високо цінуємо та дякуємо уряду Хорватії і хорватському народу за непохитну підтримку українців в боротьбі проти агресії Росії", - зазначив речник МЗС.

Нагадаємо, президент Хорватії Зоран Міланович заявив, що Крим вже не зможе бути частиною України, а Росія, за його словами, небезпечна, проте цього ніхто не розуміє.

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