МЗС Росії викликає посла Швеції після "атаки дронів" на посольство

Деталі інциденту з безпілотниками

Посла викликають у зв'язку з нічним інцидентом 2 липня, коли територія російського посольства у Стокгольмі зазнала атаки безпілотників.

Як повідомив посол Росії у Швеції Сергій Бєляєв, Москва вже відреагувала на подію та надіслала офіційну ноту протесту до шведського МЗС. За його словами, будівлю дипломатичної місії атакували два дрони.

Перший скинув на територію диппредставництва контейнер із червоною фарбою, а другий безпілотник впав поблизу - до нього була прикріплена імітація саморобного вибухового пристрою.

"Тобто фактично нам влаштували імітацію атаки на дипломатичну місію", - заявив Бєляєв.

Звинувачення з боку російського МЗС

У російському дипломатичному відомстві назвали цей інцидент "спробою залякування співробітників дипмісії". Всю відповідальність за те, що сталося, МЗС РФ покладає на шведську сторону.

Росіяни апелюють до Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року, яка зобов'язує країну перебування гарантувати безпеку та недоторканність приміщень представництва.

Крім того, російські дипломати заявили, що подібні акції у шведській столиці нібито набули регулярного характеру.

"До жодних результатів розслідування цих провокацій, рахунок яких йде вже на десятки, більш ніж за два роки так і не призвело", - поскаржилися у повідомленні міністерства.