МИД России вызывает посла Швеции после "атаки дронов" на посольство

Детали инцидента с беспилотниками

Посла вызывают в связи с ночным инцидентом 2 июля, когда территория российского посольства в Стокгольме подверглась атаке беспилотников.

Как сообщил посол России в Швеции Сергей Беляев, Москва уже отреагировала на событие и направила официальную ноту протеста в шведский МИД. По его словам, здание дипломатической миссии атаковали два дрона.

Первый сбросил на территорию диппредставительства контейнер с красной краской, а второй беспилотник упал поблизости - к нему была прикреплена имитация самодельного взрывного устройства.

"То есть фактически нам устроили имитацию атаки на дипломатическую миссию", - заявил Беляев.

Обвинения со стороны российского МИД

В российском дипломатическом ведомстве назвали этот инцидент "попыткой устрашения сотрудников дипмиссии". Всю ответственность за произошедшее МИД РФ возлагает на шведскую сторону.

Россияне апеллируют к Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, обязывающей страну пребывания гарантировать безопасность и неприкосновенность помещений представительства.

Кроме того, российские дипломаты заявили, что подобные акции в шведской столице якобы приобрели регулярный характер.

"Никакие результаты расследования этих провокаций, счет которых идет уже на десятки, более чем за два года так и не привело", - пожаловались в сообщении министерства.