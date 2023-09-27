ua en ru
Ср, 27 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росія хоче повернутися в Раду ООН з прав людини. МЗС нагадало, де її місце

Київ, Середа 27 вересня 2023 20:14
UA EN RU
Росія хоче повернутися в Раду ООН з прав людини. МЗС нагадало, де її місце Фото: Олег Ніколенко, спікер МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Росія не може повернутися в Раду Організації Об'єднаних Націй з прав людини, доки не понесе покарання за війну в Україні. Місце злочинців з країни-агресора на лаві трибуналу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка у Facebook.

За його словами, Росія за допомогою просування своєї кандидатури до Ради ООН з прав людини хоче довести, що "може продовжувати безкарно брутально порушувати права людини, вчиняти воєнні злочини та злочини проти людяності".

"Позиція України чітка: Росія не повинна отримати права повернутися до одного з ключових органів ООН, доки вона не понесе відповідальності за всі злочини. Місце російських військових злочинців на лавах трибуналу, а не в Раді ООН з прав людини", - додав Ніколенко.

Що передувало

Нагадаємо, вчора, 26 вересня, видання ВВС повідомляло, що Росія намагається знову приєднатися до Ради ООН з прав людини. Російські дипломати домагаються переобрання на трирічний термін.

Країну-агресора було виключено з Ради після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООН МЗС України Російська Федерація Війна Росії проти України
NEWS
Затикають собою дірку в обороні. Подоляк пояснив появу "вагнерівців" під Бахмутом
Затикають собою дірку в обороні. Подоляк пояснив появу "вагнерівців" під Бахмутом
DAILY
Володимир Кудрицький: У нас є розуміння, по яким об'єктам енергетики можуть бити росіяни
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Володимир Кудрицький: У нас є розуміння, по яким об'єктам енергетики можуть бити росіяни