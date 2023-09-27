Росія хоче повернутися в Раду ООН з прав людини. МЗС нагадало, де її місце

Росія не може повернутися в Раду Організації Об'єднаних Націй з прав людини, доки не понесе покарання за війну в Україні. Місце злочинців з країни-агресора на лаві трибуналу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка у Facebook .

За його словами, Росія за допомогою просування своєї кандидатури до Ради ООН з прав людини хоче довести, що "може продовжувати безкарно брутально порушувати права людини, вчиняти воєнні злочини та злочини проти людяності".

"Позиція України чітка: Росія не повинна отримати права повернутися до одного з ключових органів ООН, доки вона не понесе відповідальності за всі злочини. Місце російських військових злочинців на лавах трибуналу, а не в Раді ООН з прав людини", - додав Ніколенко.

Що передувало

Нагадаємо, вчора, 26 вересня, видання ВВС повідомляло, що Росія намагається знову приєднатися до Ради ООН з прав людини. Російські дипломати домагаються переобрання на трирічний термін.

Країну-агресора було виключено з Ради після початку повномасштабного вторгнення в Україну.