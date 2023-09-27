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Россия хочет вернуться в Совет ООН по правам человека. МИД напомнил, где ее место

Киев, Среда 27 сентября 2023 20:14
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Россия хочет вернуться в Совет ООН по правам человека. МИД напомнил, где ее место Фото: Олег Николенко, спикер МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Россия не может вернуться в Совет Организации Объединенных Наций по правам человека, пока не понесет наказание за войну в Украине. Место преступников из страны-агрессора на скамье трибунала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко в Facebook.

По его словам, Россия при помощи продвижения своей кандидатуры в Совет ООН по правам человека хочет доказать, что "может продолжать безнаказанно грубо нарушать права человека, совершать военные преступления и преступления против человечности".

"Позиция Украины четкая: Россия не должна получить права вернуться в один из ключевых органов ООН, пока она не понесет ответственность за все преступления. Место российских военных преступников на рядах трибунала, а не в Совете ООН по правам человека", - добавил Николенко.

Что предшествовало

Напомним, вчера, 26 сентября, издание BBC сообщало, что Россия пытается снова присоединиться к Совету ООН по правам человека. Российские дипломаты добиваются переизбрания на трехлетний срок.

Страна-агрессор была исключена из Совета после начала полномасштабного вторжения в Украину.

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