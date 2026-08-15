ua en ru
Сб, 15 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

МЗС РФ образилось на США та Туреччину і вимагає пояснень через зброю для ЗСУ

23:32 15.08.2026 Сб
2 хв
Чим погрожує Кремль Вашингтону та Анкарі?
aimg Пилип Бойко
МЗС РФ образилось на США та Туреччину і вимагає пояснень через зброю для ЗСУ Фото: речниця МЗС РФ Марія Захарова (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

У Москві відреагували на інформацію про можливі масштабні постачання американського озброєння Україні через Туреччину. Російське МЗС заявило, що хоче отримати від Вашингтона та Анкари пояснення щодо обставин і умов таких постачань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Міністерство закордонних справ РФ звернулося до США та Туреччини із запитом щодо планів масштабних постачань американського озброєння Україні через турецьку територію. Про це заявила речниця російського МЗС Марія Захарова.

За її словами, у Москві вважають обставини та умови можливих постачань американської зброї через Туреччину "вкрай суперечливими".

У Москві пригрозили погіршенням відносин

Захарова заявила, що нові постачання зброї Україні можуть завдати серйозної шкоди відносинам Росії зі США та Туреччиною.

У російському МЗС також заявили, що використання Вашингтоном і Анкарою миротворчої риторики одночасно з можливими постачаннями озброєння Україні нібито підриває взаємну довіру.

"Спроби США та Туреччини використовувати миротворчу риторику, а паралельно постачати зброю Україні неминуче підривають взаємну довіру", - заявили в МЗС РФ.

У російському відомстві закликали США та Туреччину переглянути плани щодо надання озброєння Україні.

Водночас у наданій інформації не уточнюється, про який саме обсяг зброї йдеться та коли можливі постачання мають відбутися. Російське МЗС пов'язує свою заяву з інформацією, оприлюдненою Конгресом США щодо можливого передання Україні американського озброєння, яке перебуває в Туреччині.

Контекст заяви

Майже тиждень тому Державний департамент США оприлюднив документи щодо передачі Україні пускових установок M270, ракет ATACMS, а також касетних боєприпасів і снарядів.

Передачу озброєння планують здійснювати через низку приватних компаній - турецькі MKE, ASFAT та ARCA Savunma, болгарську VTIC International, а також американські Pansophico і Patriot Defense Group.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація
Новини
ЗСУ уразили одне з ключових підприємств "Роскосмосу" та аеродром "Саваслейка"
ЗСУ уразили одне з ключових підприємств "Роскосмосу" та аеродром "Саваслейка"
Аналітика
Коли далекобійні дрони зможуть відмовитись від бензину: інтерв'ю з CEO Motor-G
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Коли далекобійні дрони зможуть відмовитись від бензину: інтерв'ю з CEO Motor-G