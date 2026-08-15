МИД РФ обиделось на США и Турцию и требует пояснений из-за оружия для ВСУ
В Москве отреагировали на информацию о возможных масштабных поставках американского вооружения Украине через Турцию. Российский МИД заявил, что хочет получить от Вашингтона и Анкары объяснения по поводу обстоятельств и условий таких поставок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
Министерство иностранных дел РФ обратилось в США и Турцию с запросом о планах масштабных поставок американского вооружения Украине через турецкую территорию. Об этом заявила спикер российского МИД Мария Захарова.
По ее словам, в Москве считают обстоятельства и условия возможных поставок американского оружия через Турцию "крайне противоречивыми".
В Москве пригрозили ухудшением отношений
Захарова заявила, что новые поставки оружия Украине могут нанести серьезный ущерб отношениям России с США и Турцией.
В российском МИДе также заявили, что использование Вашингтоном и Анкарой миротворческой риторики одновременно с возможными поставками вооружения Украине якобы подрывает взаимное доверие.
"Попытки США и Турции использовать миротворческую риторику, а параллельно поставлять оружие Украине неизбежно подрывают взаимное доверие", – заявили в МИД РФ.
В российском ведомстве призвали США и Турцию пересмотреть планы предоставления вооружения Украине.
В то же время в предоставленной информации не уточняется, о каком именно объеме оружия идет речь и когда возможные поставки должны состояться. Российский МИД связывает свое заявление с информацией, обнародованной Конгрессом США о возможном передаче Украине находящегося в Турции американского вооружения.
Контекст заявления
Около недели назад Государственный департамент США обнародовал документы о передаче Украине пусковых установок M270, ракет ATACMS, а также кассетных боеприпасов и снарядов.
Передачу вооружения планируют осуществлять через ряд частных компаний – турецкие MKE, ASFAT и ARCA Savunma, болгарскую VTIC International, а также американские Pansophico и Patriot Defense Group.