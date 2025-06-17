У МЗС рекомендували українцям залишити Ізраїль та Іран: як це можна зробити

"У зв’язку із суттєвим погіршенням безпекової ситуації на Близькому Сході МЗС наполегливо рекомендує громадянам України за можливості в найкоротші строки залишити територію Держави Ізраїль та Ісламської Республіки Іран до стабілізації ситуації в регіоні", - зазначили у прес-службі міністерства.

Зазначається, що усім громадянам України, які перебувають на території цих країн, варто зберігати пильність, уважно стежити за повідомленнями компетентних органів країн перебування, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та слідувати в укриття, дотримуватися заходів безпеки, а також завжди мати при собі документи, що посвідчують особу.

Посольства України в Ізраїлі та Ірані формують евакуаційні списки та розробляють варіанти евакуації громадян. Інформація про можливі шляхи евакуації розміщена на інформаційних ресурсах посольств України.

"Якщо ви потрапили у надзвичайну ситуацію, або вашому життю чи здоров’ю є загроза, невідкладно звертайтеся до найближчої закордонної дипломатичної установи України, або на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України: +38-044-238-15-88", - додали у відомстві.